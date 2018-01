Crimes na internet cresceram em 240% em seis meses, diz ONG

Dos crimes praticados na internet, os associados à xenofobia foram os que mais cresceram no segundo semestre do ano passado. Levantamento feito pela ONG SaferNet e divulgado nesta sexta-feira, 23, constatou um aumento de 238,7% em infrações cometidas em toda a web, em análise comparativa ao primeiro semestre de 2008. Ainda segundo a ONG, os crimes que apresentaram maior crescimento foram os de racismo (167,2%), homofobia (131,4%) e pornografia infantil (62%). Os números foram obtidos por meio de denúncias de usuários do site à ONG. Veja também: Google vai ao STF para garantir sigilo de usuários do Orkut Lula sanciona lei que pune com mais rigor pedofilia na Internet Confira a cartilha online da SaferNet Como denunciar a pedofilia e proteger seus filhos na web A cartilha do governo para prevenção da exploração Todas as notícias sobre pedofilia De acordo com Thiago de Oliveira, presidente da SaferNet no Brasil, foram registrados os nomes de oito mil pessoas que cometeram crimes na internet. Deles, segundo Oliveira, um número pequeno é punido ou notificado pelas autoridades competentes. O que contesta o especialista em crimes digitais e professor de direito eletrônico da Escola Paulista de Direito (EPD), Renato Ópice Blum. "Só no Brasil, já foram proferidas 17 mil decisões judiciais relacionadas a crimes na internet. Mais do que o dobro de países como Finlândia, Itália, Dinamarca ou Suécia juntos, que devem totalizar 8 mil decisões." Ainda segundo o advogado, apesar de não haver um código de lei que norteie os crimes cometidos na web, os infratores podem ser julgados por calúnia, injúria e difamação. "Alguém que ofende uma pessoa no Orkut, dependendo do teor da ofensa, pode pegar até dois anos de prisão", explicou Blum. "Por não saber que podem ser punidos, os internautas não se intimidam na internet, o que pode ser um grande erro", alertou. Quanto aos crimes de pedofilia, Blum lembrou que no ano passado foi aprovado no Congresso um pacote de medidas que prevê até 8 anos de reclusão a pessoas que armazenam, transmitem ou utilizam materiais pornográficos com a presença de crianças. "É um crime como todos os outros e que vem sendo combatido cada vez mais". Segundo dados da SaferNet, de janeiro a outubro de 2008, foram recebidos pela Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos 47.711 denúncias de pedofilia na web, das quais aproximadamente 90% são referentes a conteúdos publicados no Orkut. Para combater os crimes na web, o Google ampliou no ano passado sua equipe de monitoramento de comunidades para barrar usuários e grupos ilegais no Orkut. Outra medida aplicada foi a abertura de um canal direto para envio de dados de criminosos à Justiça. O diretor de comunicação do Google, Felix Ximenes, informou à Agência Estado que a empresa vem trabalhando com a Polícia Federal para combater tanto a pedofilia como crimes de xenofobia nas páginas do Orkut. Atualizado às 21h42 para correção de informação. Na verdade, o aumento de crimes ocorreu na internet como um todo e não só no site de relacionamentos do Orkut, da Google, conforme foi noticiado anteriormente.