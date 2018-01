Crimes online crescem em meio à recessão, diz relatório dos EUA

As perdas com fraudes na Internet registradas nos Estados Unidos atingiram o valor recorde de 264,6 milhões de dólares em 2008, de acordo com relatório divulgado nesta segunda-feira pelo Centro de Denúncias de Fraude na Internet, controlado pelo FBI e o Centro Nacional de Crimes do Colarinho Branco.

Fraudes online originadas de todo o mundo --principalmente nos Estados Unidos, Canadá, Grã Bretanha, Nigéria e China-- estão crescendo este ano com uma alta de quase 50 por cento nas queixas feitas às autoridades norte-americanas somente no mês de março.

"2009 está se moldando como um ano muito ocupado em termos de crimes virtuais", disse o autor do relatório, John Kane, a repórteres em uma coletiva por telefone.

Em 2007, foram registrados 239,1 milhões de dólares em perdas. Em 2001, este mesmo índice foi de 18 milhões de dólares.

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A reclamação mais comum em 2008 foi a de não-entrega de produtos conforme o prometido, seguida de fraudes em leilões, em cartão de crédito e em investimentos, de acordo com o relatório.

Dos 275.284 reclamações recebidas pelo centro em 2008, 72,940 foram repassadas a agências judiciárias norte-americanas para instauração de processos. Este número subiu este ano para 40 mil apenas no primeiro trimestre, disse Kane.

"Acreditamos que estes números, sobre reclamações feitas e as perdas em dólares, representam apenas uma pequena ponta do iceberg", disse Kane, diretor gerente do Centro Nacional de Crimes do Colarinho Branco em Richmond, Virginia.

(Reportagem de Jason Szep)