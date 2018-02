Criminoso que tentou resgatar traficantes é identificado A Divisão de Homicídios identificou o criminoso responsável pela tentativa de resgate de dois presos do Fórum de Bangu, no Rio, na tarde desta quinta-feira, 31, em que criança e um PM morreram. O traficante Leandro Nunes Botelho, conhecido como Scooby, é acusado de ter liderado o grupo de dez homens que tentou retirar os traficantes Alexandre de Melo, o Piolho, e Vanderlan Ramos da Silva, o Chocolate, do Fórum. Eles haviam sido convocados a depor no fórum. O Disque Denúncia aumentou a recompensa por informações sobre Scooby - R$ de 2 mil para R$ 5 mil.