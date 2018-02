Criminosos atacam base da PM na zona sul de SP Uma base móvel da Polícia Militar no Jabaquara, zona sul de São Paulo, foi alvo de um ataque no final da noite de ontem. Um cabo e três soldados da PM estavam no local quando pessoas ainda não identificadas passaram e dispararam oito tiros. As balas acertaram a base e prédios vizinhos, mas ninguém ficou ferido.