Criminosos ateiam fogo em ônibus em Niterói Bandidos incendiaram um ônibus e determinaram o fechamento dos estabelecimentos comerciais no Morro do Cavalão, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, por volta das 19h30 desta quarta-feira (01). Segundo a polícia, é uma reação de traficantes a uma operação policial promovida pela PM na terça-feira (30), quando dois suspeitos foram mortos e outros dois, presos.