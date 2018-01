Criminosos da web estimulam alta em 'cavalos de tróia'

Os criminosos cibernéticos são a causa de uma ascensão dramática no uso de programas sorrateiros conhecidos como "cavalos de tróia", que infectam computadores a fim de vender software indesejado, enviar e-mails sem a anuência do proprietário ou roubar dados pessoais, de acordo com um estudo. Em relatório divulgado em Londres, a Microsoft anunciou que o número de cavalos de tróia removidos de computadores de todo o mundo na segunda metade de 2007 cresceu em 300 por cento ante o primeiro semestre. O número subiu de maneira tão acentuada porque mais computadores estão equipados com software que detecta programas maliciosos e porque os criminosos vieram a considerar os cavalos de tróia como sua "ferramenta preferencial", informa o relatório. "Os números simplesmente explodiram, são imensos", disse Vinny Gullotto, gerente geral do Centro Microsoft de Proteção contra Malware. "Há fortes intenções criminosas ali." Os cavalos de tróia podem registrar o que a pessoa digita ou recolher endereços de e-mail ou informações pessoais, para propósitos criminosos. A mais comum família de cavalos de tróia, no ano passado, foi a "Win32/Zlob", um software maligno, ou malware, que as pessoas baixavam da Internet sem saber que o estavam fazendo. Quando instalado, o software engana as pessoas e as leva a arquivá-lo informando-as de que precisam de um novo software para assistir vídeos online. Quando instalado, ele bombardeia computadores com mensagens pop-up e falsas advertências de que os computadores delas estão infectados. As mensagens dizem: "Seu computador está infectado! O Windows detectou infecção de spyware. Clique aqui para proteger seu computador." O cavalo de tróia em seguida coloca na tela anúncios de venda de software de combate a spyware, em sites que exporiam os usuários a fraudes de cartão de crédito. A Microsoft disse que se trata de um problema mundial e que está vinculado a quadrilhas do crime organizado.