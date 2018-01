Crise deixa tudo verde e barato na CeBIT

Qual tendência, produto ou serviço eletrônico tem força para sobrepor às discussões em torno da maior crise financeira desde 1930? Talvez nenhum. Mas na CeBIT 2009, que reivindica o posto de principal feira de tecnologia do mundo, houve uma mistura curiosa. Ao mesmo tempo em que o pessimismo espreitava as rodadas de negócios, viu-se na semana passada um recorde no número de expositores e lançamentos que procuravam aliar inovação de ponta a baixo custo. O evento em Hannover, na Alemanha, deu continuidade à febre dos netbooks, abrigou novidades verdes e ecologicamente corretas, ampliou a presença da cloudcomputing (computação em nuvens) no dia a dia das empresas, propôs um mundo em que os livros são digitais e brilhou na mídia global com a presença estelar de Arnold Schwarzenegger, governador da Califórnia e eterno Exterminador do Futuro (saiba mais ao lado). Além dele, brilharam as empresas taiwanesas, em especial a Asus, fabricante do primeiro netbook conhecido, o Eee PC. Na CeBIT, o pequeno computador feito para acessar a internet com mobilidade ganhou três versões: tela sensível ao toque, tela dupla (como um tablet PC) e com uma tela integrada ao teclado (na verdade é um teclado com uma telinha ao lado). As novidades taiwanesas puxam a tendência dos produtos baratos. Nos EUA, hoje, um Eee PC com boa configuração pode custar apenas US$ 250 (cerca de RS 700). Também prometem alimentar o mercado de baixo custo os leitores de e-books. Pelo menos três boas alternativas ao Kindle 2, da Amazon, e ao Sony Reader foram apresentados em Hannover. O e-book reader da BeBook tem leitor Wi-Fi e suporte a chips 3G. O Onyx Boox é praticamente um Kindle 2, com touchscreen e processador de 400 MHz. A opção da Txtr promete, porém, pertencer à "próxima geração" de leitores digitais, com design ultrafino e opções de compartilhamento de livros e textos pela internet. É na rede que estão outros destaques da CeBIT 2009. Mais especificamente na "nuvem" de servidores. Os aplicativos e programas que usam a chamada cloudcomputing ganharam novo significado para empresas com o anúncio conjunto da IBM e da SAP. Uma demonstração na terça-feira passada conseguiu dividir entre vários servidores virtuais a base de dados do sistema de gerenciamento corporativo. Impressionou executivos, já naturalmente voltados a questões verdes, sustentáveis e principalmente mais baratas. Pilhas recarregáveis por USB e baterias de baixo consumo energético capitanearam as discussões em torno da tal "tecnologia verde", cujo pavilhão estava cinco vezes maior neste ano, comparado ao de 2008. Entrou na conta de redução de energia até a saúde digital ("e-health"), com novidades para pacientes seram monitorados de casa e de digitalização de fichas médicas, para reduzir custos com papel, transporte e consultas. Neste ano, a CeBIT ganhou em número de expositores (4,3 mil) da principal concorrente, a IFA (com 1.245), que ocorre no meio do ano, em Berlim, e tem orientação mais voltada a consumo de eletrônicos. Além das europeias, a tradicional Consumer Eletronic Show (CES), de Las Vegas, no começo do ano, corre paralela na luta pela influência ao mercado de tecnologia e novos hábitos de usuários. Em janeiro, a CES 2009 praticamente só falou em crise (veja aqui: tinyurl.com/bx6sg5). Na CeBIT, produtos baratos, tecnologia verde e corte de custos. Efeito da crise? O mundo pode estar aprendendo a lidar com ela. COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS