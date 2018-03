Crise é mais grave para países em desenvolvimento, diz G24

O grupo, formado por países emergentes e em desenvolvimento de Ásia, América Latina e África, disse que as fortes quedas no crescimento e nas reservas internacionais estão levando a altas no desemprego e nos níveis de pobreza.

"Os riscos de uma deterioração maior e mais prolongada na economia mundial continuam consideráveis", afirma comunicado do G24, divulgado após reunião realizada em meio a encontros do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial em Washington.

O comunicado lembra que a crise atual teve origem nas economias avançadas e que estava afetando as economias em desenvolvimento por meio das quedas nas exportações, nos envios de remessas, nos fluxos de capitais privados e do colapso no crédito global.

"Esse ano à nossa frente será mais difícil do que o ano passado, principalmente para os países em desenvolvimento, porque eles foram afetados pela crise mais tarde", disse o chairman do G24, Adib Mayaleh, que também é presidente do Banco Central da Síria.

O grupo disse que os países em desenvolvimento precisarão de apoio urgente e sem precedentes de instituições financeiras globais como o Banco Mundial e o FMI.