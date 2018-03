Crise força governo a cortar meta fiscal a 2,5% do PIB

A redução pode ser ainda mais acentuada caso o governo resolva usar a prerrogativa, já prevista em lei, de excluir da meta os gastos com obras consideradas prioritárias previstas no chamado Projeto Piloto de Investimentos.

Nesse caso, a economia feita pelo país para o pagamento de juros pode chegar a apenas 2,0 por cento do Produto Interno Bruto.

"Estamos adaptando as nossas contas a uma nova conjuntura de menor arrecadação e de aumento de algumas despesas consideradas imprescindíveis", afirmou o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, em entrevista à imprensa nesta quarta-feira.

Ele citou os gastos com o programa de habitação e a redução de tributos promovida pelo governo para estimular a atividade como fatores que pressionarão as contas públicas este ano.

Conforme antecipado pela Reuters na terça-feira, o governo dispensou o grupo Petrobras de contribuir para a meta de superávit do setor público já a partir deste ano. O resultado primário exigido inicialmente da estatal era de 15 bilhões de reais, o equivalente a 0,5 por cento do PIB.

A redução restante do primário, equivalente a 0,8 ponto da meta, vem do abatimento do alvo da União --que diminui 0,75 ponto, para 1,40 por cento do PIB-- e do de Estados e municípios --que cai 0,05 ponto, para 0,90 por cento do PIB.

A meta das demais estatais foi mantida em 0,2 por cento do

PIB.

As mudanças na contabilidade exigirão a aprovação de um projeto de lei a ser encaminhado pelo governo ao Congresso alterando a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2009.

A arrecadação dos tributos federais caiu 9 por cento no primeiro bimestre do ano na comparação com 2008 em termos reais.

META SOBE A PARTIR DE 2010

O projeto da LDO de 2010, que fixa os parâmetros para a formulação do Orçamento do próximo ano e foi divulgada pelo governo nesta quarta-feira, também prevê a exclusão do resultado da Petrobras do cálculo do resultado primário do setor público.

As metas fiscais da União e dos Estados e municípios para os próximos três anos --2010, 2011 e 2012--, contudo, voltam aos patamares anteriores de 2,15 por cento do PIB e 0,95 por cento do PIB, respectivamente. Com isso, a meta do setor público será de 3,3 por cento do PIB ao longo desses três anos, segundo o projeto da LDO.

"Estamos trabalhando com a recuperação da economia em 2010, voltando a um nível de atividade praticamente normal", afirmou o ministro da Fazenda, Guido Mantega, a jornalistas.

A LDO usou como parâmetros uma projeção de crescimento do PIB de 4,5 por cento em 2010 e de 5 por cento em 2011 e 2012. O projeto do governo também traz o prognóstico de que o barril do petróleo terá um preço médio de 56,06 dólares o barril no próximo ano, chegando a uma média de 64,24 dólares o barril em 2012.

O governo propôs, ainda, uma autorização para que qualquer excesso de meta primária eventualmente registrada pelo setor público este ano seja utilizada para o cumprimento da meta fiscal de 2010.

"É uma margem de manobra que o governo tem", afirmou Bernardo, sem dar detalhes.

A queda da meta primária implicará um aumento da dívida líquida do setor público em 2009, segundo projeção do governo. O endividamento passaria a 39,4 por cento do PIB este ano, frente a 39,1 por cento do PIB no final de 2008. De 2010 a 2012, no entanto, a trajetória da dívida é cadente, chegando a 31,2 por cento do PIB no final do período.

Mantega frisou que o Brasil continuará sendo um dos países com a melhor situação fiscal.

(Edição de Alexandre Caverni)