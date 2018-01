Crise na TV digital: meses de negociação e decisão polêmica A definição do sistema de TV digital para o Brasil, que tem como base o padrão japonês ISDB, recebeu críticas antes mesmo da assinatura do decreto, em 29 de junho, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O governo negociou por mais de seis meses com europeus e japoneses, buscando dar à escolha uma aparência técnica, mas acabou prevalecendo a tecnologia preferida dos radiodifusores, apoiados pelo ministro das Comunicações, Hélio Costa. O Executivo dizia querer atrair ao País uma fábrica de semicondutores. Não conseguiu um compromisso firme de nenhum dos grupos internacionais, mas mesmo assim assinou com os japoneses. O estudo elaborado para o governo pelo CPqD, centro privado de pesquisa que pertencia à Telebrás, apontou o padrão japonês como o mais caro para o consumidor. A tecnologia japonesa apresentou vantagens técnicas sobre a européia DVB e a americana ATSC, em testes feitos no Brasil. Existiam, no entanto, desvantagens econômicas, como o preço dos televisores e decodificadores e o espaço quase inexistente para a exportação. O Brasil é o único país, além do Japão, que decidiu adotar a tecnologia. Os principais mercados de exportação para os televisores brasileiros são os Estados Unidos e os países latino-americanos. Os decodificadores são equipamentos que convertem o sinal digital em analógico, para que o espectador possa manter o televisor atual. Preferência Os radiodifusores preferem o padrão japonês por dois motivos principais. Em primeiro lugar, a tecnologia permite a eles transmitir o sinal de TV aberta diretamente para o celular, sem passar pela operadora de telecomunicações. Em segundo, conseguiram negociar com os japoneses financiamento para a transição em condições vantajosas. Os termos da linha de crédito não foram divulgados. Enquanto outros setores do governo demonstravam incerteza quanto à melhor escolha para o País, o ministro Hélio Costa sempre defendeu o padrão japonês. Ex-dono de rádio em Barbacena (MG), sua cidade natal, Costa foi repórter do Fantástico e criou a sucursal da TV Globo em Nova York. Em visita à NHK, emissora japonesa de televisão, chegou a dizer que era radiodifusor e estava ministro. A previsão do governo é de que as transmissões de TV digital comecem por São Paulo, em meados do próximo ano. O Ministério das Comunicações tem até o fim do mês para editar portarias que regulamentem o decreto. As especificações técnicas do sistema devem sair até novembro.