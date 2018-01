Cristais 'nano' produzem diamante artificial

Diamantes são coisa do passado. Gemas de rara beleza podem agora ser feitas a partir de pedaços de silicone usando técnica desenvolvida para telecomunicações. O site da revista New Scentist mostra que diamantes artificiais são exemplo de estruturas feitas com nanotecnologia que refletem ondas de luz a partir de diferentes ângulos. O produto foi desenvolvido por Tom Mossberg, pesquisador do instituto Lightsmyth Technologies, em Eugene, nos Estados Unidos. Para produzir as pedras, ele usou a técnica de fotolitografia para criar espaços circulares, hexagonais e triangulares de 3 a 20 milímetros num pedaço de silicone. E então refletir e separar a luz. A mesma técnica é explorada nas telecomunicações para separar sinais de diferentes ondas com a mesma fibra ótica. O sistema permite também criar a ilusão de que o cristal muda de cor dependendo da perspectiva que se olha.