Cristiano Ronaldo faz cinco em goleada de 9 x 1 do Real sobre o Granada

O craque português marcou três gols em oito minutos no primeiro tempo e mais dois depois do intervalo, em um dia festivo e ensolarado no estádio Santigo Bernabeu, para ajudar o Real a conquistar sua maior vitória em quase meio século.

Os cinco gols de Ronaldo, primeira vez que ele alcança essa marca, levaram sua estatística para 36 gols na temporada, com quatro a mais que o craque Lionel Messi, do Barça, que terá a chance de diminuir a diferença ainda neste domingo quando o Barcelona enfrenta o Celta de Vigo.

Depois de ficar sem marcar em nove jogos anteriores, Gareth Bale fez o seu quinto gol em quatro partidas pelo clube e por seu país, abrindo o placar para o Real aos 25 minutos do primeiro tempo.

O ala galês, contratação mais cara do futebol mundial, se aproveitou de um erro da defesa, driblou o goleiro Oier Olazabal, do Granada, e mandou a bola para o gol vazio.

Ronaldo marcou o seu primeiro na partida cinco minutos depois, acrescentou o seu segundo depois de mais erros defensivos aos 36 e o terceiro, aos 38, quando Oier pôde apenas espalmar seu poderoso chute para a rede.

Karim Benzema fez 5 x 0 aos sete minutos do segundo tempo, Ronaldo registrou o seu quarto dois minutos depois e Benzema marcou o seu segundo dois minutos mais tarde, com o Real deixando o pobre Granada sob a sua espada.

Robert Ibanez descontou para os visitantes aos 29, antes de o defensor do Granada Diego Mainz marcar contra, faltando sete minutos para final da partida. Ronaldo fez o seu quinto no minuto final de jogo.

Ronaldo, eleito melhor jogador da temporada passada, marcou três ou mais gols em uma partida do Espanhol 24 vezes, igualando o recorde estabelecido por Messi nesta temporada.

O português tem 31 hat-tricks na carreira, mas o jogo deste domingo foi apenas a segunda vez em que ele marca três gols no primeiro tempo de uma partida. Ele já marcou mais gols no Espanhol este ano do que 53 dos 98 times que disputam as cinco principais ligas do futebol europeu.

A vitória esmagadora do vice-líder Real era exatamente o tônico que o time precisava depois de uma série de três derrotas em quatro jogos contanto com todas as competições que disputa, incluindo a vitória do Barça por 2 x 1, de virada, no “El Clasico”, no dia 22 de março.

“Nós começamos o jogo bem e nossa atitude foi espetacular”, declarou o lateral brasileiro Marcelo à TV espanhola.

“Não paramos sequer por um momento, sabíamos como respeitar o Granada e continuamos a jogar como sabemos e foi por isso que marcamos nove gols”, acrescentou ele.

“Nós melhoramos. Você podia ver isso em campo. Tivemos uma atitude positiva e a confiança voltou. Temos de continuar assim.”

O Barça tem 68 pontos em 28 partidas, o Real tem 67 em 29. O atual campeão, Atlético de Madri, está em terceiro com 62 pontos depois da vitória por 2 x 0 sobre o lanterna Córdoba, no sábado.

O Valencia, em quarto com 60 pontos, pode ultrapassar o Atlético se vencer o sexto colocado Villarreal mais tarde neste domingo.