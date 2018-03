Cristo ficará aberto 24 horas durante evento católico

Nos dias da Jornada, a venda de ingressos para o Cristo será feita somente pela internet, com hora marcada, informou nesta sexta-feira, 3, o presidente do Trem do Corcovado (empresa responsável pelo transporte dos visitantes ao cume do morro), Sávio Neves.

Segundo Sávio, haverá reforço da Polícia Militar, para permitir o funcionamento dia e noite da estação do trem. O presidente da operadora calcula que, durante a Jornada, o movimento no Cristo aumente 30%, passando da média de 3 mil visitantes por dia, no mês de julho, para 4 mil.

Se for confirmada a visita do pontífice, um dos vagões passará por uma reforma para receber o visitante ilustre. "Vamos fazer um assento mais confortável", diz o administrador. As vendas de ingressos para o período entre 23 e 28 de julho estão bloqueadas temporariamente. Por enquanto, estão mantidos os preços de R$ 46 (inteira) e R$ 23 (meia) para as entradas. Ainda não há definição sobre descontos para os peregrinos.