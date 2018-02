CRM do Ceará libera registros para o Mais Médicos O Conselho Regional de Medicina do Ceará (Cremec) libera, até este sábado, 21, os primeiros registros provisórios para os 32 médicos estrangeiros trabalharem no Estado no programa federal Mais Médicos. Pelo menos 10 desses registros serão liberados amanhã. São aqueles que o Ministério da Saúde deu entrada no Cremec em seis de setembro.