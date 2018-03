CRM-PR entra com ação contra chegada de médicos O Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR) espera que o governo federal reveja a posição de liberar os médicos estrangeiros que chegaram ao País do concurso de revalidação dos diplomas, ou que possam atuar sem realizar qualquer tipo de teste. Para isso, o CRM-PR entrou com uma ação na Justiça Federal no Paraná há duas semanas para tentar barrar a entrada desses médicos ao mercado local sem a realização das provas.