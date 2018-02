Croácia assina tratado para aderir à União Europeia em 2013

Políticos da UE esperam que a adesão da Croácia convença outros países dos Bálcãs de que as reformas valem a pena e, em conseqüência, seja acelerada a transição para a democracia numa região abalada por guerras de fundo étnico nos anos 1990.

Em declarações durante a cerimônia de adesão, em Bruxelas - realizada à margem da cúpula da UE -, o presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, disse que o bloco permanece comprometido com as nações dos Bálcãs, apesar das dificuldades econômicas.

"A façanha da Croácia prova a todos naquela região que por meio de duro trabalho, persistência, coragem política e determinação a adesão à UE está ao alcance", afirmou Van Rompuy.

"A Croácia é pioneira, demonstrando de modo tangível que o futuro dos Bálcãs ocidentais como um todo está na União Europeia. A União permanece comprometida com essa perspectiva."

(Reportagem de Justyna Pawlak)