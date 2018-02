Crocodilos matam 9 crianças perto de rio em Angola

As crianças, com idades entre 10 e 16 anos, do município de Amboim, morreram enquanto elas se aproximavam do rio Keve para coletar água, informou uma autoridade local, segundo a rádio.

Bento disse que os ataques ocorreram assim que a água do canal em Amboim cessou, induzindo os moradores a coletarem água do rio Keve, que estava infestado de crocodilos.

Os crocodilos são predadores que se escondem para atacar. Capazes de passar muito tempo ou imóveis ou flutuando na correnteza do rio, os animais podem mostrar uma surpreendente velocidade ao atacar. Esses répteis podem atingir até 4 metros de comprimento.

(Reportagem de Henrique Almeida)