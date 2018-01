Cronologia do 3G 2004 Vivo lança EVDO A operadora traz o primeiro sistema 3G. A rede, porém, usa uma tecnologia baseada no CDMA, que perdeu espaço para o GSM. 2007 Nova tecnologia A Telemig e a Claro lançam o novo 3G com a tecnologia HSDPA no segundo semestre, antes de a Anatel fazer o leilão de novas freqüências. Abril de 2008 Mais concorrentes A Tim começa a operar o 3G também com outra freqüência. No final do mês, a Anatel dá o aval para as novas bandas. A Brasil Telecom e a Oi lançam redes 3G nos meses seguintes. Setembro Chega o iPhone 3G Pouco antes do lançamento do iPhone, a Vivo estréia sua nova rede 3G sem grandes anúncios.