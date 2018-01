CRONOLOGIA DO GAME 1987 Street Fighter Poucos personagens, apenas um botão de soco e outro de chute, fez pouco sucesso pois o sistema de combate era avançado demais para a época 1991 Street Fighter II Foi o game de luta mais influente já feito, com personagens marcantes, 6 botões de ação e vários golpes 1995 Street Fighter Alpha Mostra a adolescência dos heróis, com gráficos ao estilo animê e jogabilidade perfeita. Os especiais finais, com diversos níveis de força, inauguram uma nova era na série 1996 Street Fighter EX Desastrosa versão 3D para PlayStation, com personagens sombrios e desconhecidos e movimentação confusa por um campo de batalha 3D 1996 Street Fighter Versus Batalhas contra os X-Men e ícones da Marvel. É considerada a melhor série de luta com os personagens e originou a série Marvel Versus Capcom 1997 Street Fighter III Usando nova tecnologia gráfica, o caro fliperama não contava com todos os personagens clássicos e teve recepção morna 2009 Street Fighter IV Com todos os personagens de Street Fighter II, alguns de Street Fighter Alpha, é sucesso nos fliperamas e videogames