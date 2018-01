Crowne Plaza cria hotel para convenções no Second Life

A rede de hotéis norte-americana Crowne Plaza inaugurou nesta semana sua sede no Second Life. Além da simples reprodução de prédios e logomarcas da vida real, a empresa criou um novo modelo de negócio. Vai alugar salas e auditórios virtuais para convenções de organizações do metaverso. Um hotsite da Crowne Plaza "gerencia" as reservas dos espaços. Há três opções, voltadas para diferentes tipos de eventos - sala de conferências, teatro e lounge. Todas têm capacidade de transmitir áudio, vídeos e apresentações de slides com tecnologia streaming. As coordenadas para visitar a ilha da Crowne Plaza no metaverso é Place to Meet (122, 117, 21). Sobre o Second Life O Second Life é um universo 3D interativo criado em 2003 onde os usuários podem conversar com outras pessoas, construir, comprar e vender itens, dançar, jogar e realizar muitas outras atividades. Para entrar no SL, o usuário precisa ter um computador com bom desempenho, conexão de banda larga e o programa cliente do programa, que pode ser baixado a partir do site do Second Life Brasil (www.secondlifebrasil.com.br), gratuitamente. O usuário não paga nada para construir o seu avatar, a representação do jogador dentro do mundo virtual. Paga apenas para construir alguma coisa, o que exige a posse de um terreno no mundo virtual e, claro, se quiser comprar itens pagos. O Second Life ganhou versão brasileira em abril, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews, o jornal oficial do Second Life Brasil e que pode ser acessado diretamente no inventário dos avatares. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos, agenda cultura e muito mais.