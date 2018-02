Cruzada contra cama compartilhada divide pediatras

Uma campanha lançada no mês passado na cidade americana de Milwaukee, Illinois, reacendeu o debate sobre a cama compartilhada nas comunidades de mães espalhadas pela internet.

Os cartazes trazem fotos de crianças dormindo ao lado de facas de açougueiro e os dizeres: "Dormir com seu bebê pode ser tão perigoso quanto."

A estratégia faz parte de um programa lançado pelo prefeito Tom Barret para reduzir em 10% a taxa de mortalidade infantil de Milwaukee até 2017. "Nossos números estão acima da média americana, principalmente entre negros e hispânicos. Isso tem a ver com pobreza, falta de acesso a serviços de saúde, dieta e estilo de vida", disse Barret ao Estado.

Nesse último item, continua, estão inclusos hábitos não seguros de sono, como cama compartilhada. Para Barret, essa é a causa mais evitável de morte súbita.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A opinião, embora embasada por estudos e sociedades médicas, está longe de ser consenso. Um dos mais famosos defensores da cama compartilhada é o pediatra espanhol Carlos Gonzáles, autor do livro Besáme Mucho.

Segundo ele, dormir com os pais só aumenta o risco nos primeiros três meses e, quando os pais não fumam, esse risco é mínimo. "Não vejo nenhuma razão para que um bebê de seis meses ou uma criança de três anos não possa dormir com os pais."

A médica Thelma de Oliveira, que modera no Orkut uma comunidade com mais de 15 mil mães, acredita que dormir com o bebê pode até protegê-lo da morte súbita, além de "evitar o sofrimento causado pela solidão". "Estudos já mostraram que a respiração da mãe ajuda a regular o ritmo respiratório do bebê", diz.

Para diminuir o risco de asfixia, ela sugere não colocar a criança no meio dos pais e sim entre a mãe e a parede. O colchão deve ser bem firme e os pais devem evitar ingerir álcool ou soníferos. "Não se deve cobrir a criança com o cobertor ou lençol dos adultos", diz.

A dona de casa Débora Pereira, de 22 anos, bem que tentou lutar contra a ideia de dividir a cama de casal com a filha Beatriz, de 5 meses. "Os primeiros dez dias foram complicados. Eu amamentava e a colocava no berço, mas 20 minutos depois ela já acordava e queria mais." Débora então cedeu e, para sua surpresa, Beatriz dormiu duas horas seguidas. "Depois disso, eu não conseguia nem cogitar a ideia de voltar ela para o berço."

Elaine Pereira, de 28 anos, permanece contra a cama compartilhada mesmo depois de amamentar três filhas. "Além da questão de segurança, isso tira a liberdade do casal." / K. T.