Cruzeiro do Sul compra Banco Prosper por R$55 mi

"A operação está inserida na estratégia do Banco Cruzeiro do

A aquisição depende de aprovação do Banco Central.

O Prosper, fundado em 1991, é um banco múltiplo com presença em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. A instituição atua com carteira comercial, de crédito, financiamento e investimento, e possui autorização para operar no mercado de câmbio.

De acordo com dados do Banco Central, o Prosper Sul de participar ativamente do processo de consolidação do setor, ampliando sua participação no segmento de credito pessoal consignado, e ampliando sua atuação em outras áreas do mercado financeiro nacional", afirmou a instituição em fato relevante.

Ainda conforme o banco, a operação agrega "valor pelo ganho de eficiência nas unidades" e pelo fortalecimento de sua "posição no mercado brasileiro". O Prosper tinha em junho ativos totais de perto de 500 milhões de reais. O Cruzeiro do Sul, por sua vez, tinha 10,2 bilhões de reais em ativos no meio do ano.

(Por Cesar Bianconi)