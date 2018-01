Cruzeiros temáticos para dançar, malhar e cuidar da saúde

Saúde

Malhação, bem-estar ou nutrição? Não importa o foco. Cruzeiros já bem conhecidos pelo público brasileiro investem em uma programação variada para atrair quem se preocupa com a saúde. Nas três viagens (duas saídas em fevereiro e uma em março), há de circo a luta, de meditação a treino funcional.

15º Bem-Estar

Costa Fascinosa

O roteiro de oito noites tem palestras sobre saúde coordenadas por José Elias de Proença, preparador físico bicampeão olímpico com a seleção feminina de vôlei do Brasil. Os passageiros podem também fazer aulas de defesa pessoal com Mario Yamasaki, árbitro brasileiro de UFC, ou de balé para a terceira idade com Joelma Guimarães. Com início em Santos em 10 de fevereiro e tarifas desde R$ 1.531, a viagem passa por Buenos Aires (com pernoite) e Montevidéu. Há ainda show interativo com o cantor Dick Danello, com músicas dos anos 1960.

10º Qualidade de Vida

MSC Preziosa

Corpo e mente em equilíbrio. Durante a viagem de sete noites, os passageiros podem experimentar automassagem, alongamento, meditação, hidroginástica e ioga. Com partida em 18 de fevereiro de Santos, tem preço mínimo de R$ 1.749. Faz escalas no Rio de Janeiro, Salvador, Ilhéus (BA) e Búzios (RJ).

23º Fitness

Costa Fascinosa

O mais antigo cruzeiro temático desta temporada apresenta novidades. Os viajantes agora podem fazer aulas de ritmos tropicais, como salsa, zouk e samba, sob o comando de Fabiana Terra. Também pela primeira vez está disponível o programa Jinga Fitness, treino funcional de capoeira e dança combinadas, com Fernanda Rocha. Com seis noites, o roteiro inclui atividades de alta intensidade como kangoo jumps, bike, hip hop e zumba. Ele sai de Santos em 4 de março e visita Búzios (RJ), Salvador e Ilhabela (SP). Ao longo da viagem, que custa a partir de R$ 1.089, há em torno de 150 aulas, palestras e workshops de temas como nutrição e pilates.

Dança

Enquanto navega, o passageiro aprende de samba a tango. Nesta temporada, para dançar ao longo da viagem, o passageiro pode escolher entre dois cruzeiros. Os navios seguem para destinos bem diferentes: a Bacia do Prata ou o litoral brasileiro.

22º Baila Comigo

MSC Musica

No tradicional temático da MSC Cruzeiros, os viajantes participam de aulas de forró, samba, salsa, zouk, tango e sertanejo. São sete noites (com embarque em 12 de março) a partir de R$ 1.889. O navio zarpa de Santos (SP) para visitar Punta del Este e Montevidéu, no Uruguai, e Buenos Aires.

14º Dançando a Bordo

Costa Fascinosa

A aula do coreógrafo Carlinhos de Jesus abre o temático de dança - são seis noites com preços que começam em R$ 1.539. A embarcação deixa Santos em 4 de fevereiro rumo a Búzios (RJ), Salvador e Ilhabela (SP). No cardápio de estilos disponíveis, há samba, zouk, forró, sertanejo e tango. Os hexacampeões mundiais Carine Morais e Rafael Barros ensinam salsa aos viajantes. Outros nomes da dança de salão brasileira interagem com os passageiros na apresentação Dançando com as Estrelas. TUDO SOBRE - Temporada de Cruzeiros 2016-2017

Especiais

Além das saídas com foco em saúde ou dança, a temporada oferece dois temáticos diferentes. Já tradicional nas viagens voltadas a assuntos específicos, a Costa Cruzeiros tem até site dedicado a elas: tematicoscosta.com.br. Para o próximo verão, a companhia organiza a terceira edição do roteiro Senior. Com Helô Pinheiro como madrinha, tem atividades para a terceira idade. A empresa celebra os 15 anos de seu programa de fidelidade com a estreia do Cruzeiro CostaClub. O destaque é o show de Toquinho.

3º Senior

Costa Fascinosa

A madrinha desse cruzeiro temático, Helô Pinheiro, comanda as disputas a bordo, como o concurso Garota Senior. Entre as atividades estão aulas de ioga e clínicas de dança e ginástica, tudo planejado pelos especialistas Marcelo Grangeiro, Rachel Mesquita e Maria Alice Corazza. Sucessos musicais da década de 1970 embalam o programa Divas Dance, que estimula movimentos físicos e lúdicos. Com embarque em 18 de fevereiro, tem seis noites e custa a partir de R$ 1.233. O navio parte de Santos (SP) e visita Búzios (RJ), Salvador e Ilhabela (SP).

1º CostaClub

Costa Fascinosa

O cruzeiro de oito noites para a Bacia do Prata marca os 15 anos do programa de fidelidade da companhia, CostaClub. O navio zarpa de Santos em 27 de janeiro para Buenos Aires (onde pernoita) e Montevidéu. A maior atração é o show de Toquinho - cada cabine recebe um CD exclusivo com os sucessos do compositor. Os passageiros podem apreciar também maquetes e miniaturas de navios e fotografias de momentos marcantes nos 68 anos da empresa. Com preços desde R$ 1.531, o roteiro inclui um jantar com pratos clássicos da Costa e um quiz sobre sua história, dando com prêmio máximo uma viagem de sete noites pelo Mar Mediterrâneo, para duas pessoas, no Costa Diadema.