Cuba cria versão de Linux para combater Windows pirata

O governo de Cuba lançou na semana passada uma versão própria do Linux, sistema operacional de código aberto que deverá ser usado nos computadores oficiais e cuja adoção pelos habitantes da ilha será estimulada. É o passo mais firme do país até agora para combater o Windows, da Microsoft, por motivos de "soberania tecnológica" e "segurança nacional". O sabor de Linux cubano foi batizado de Nova. As autoridades comunistas de Cuba consideram a Microsoft pouco confiável por se tratar de uma das maiores e mais importantes empresas norte-americanas. Além disso, o embargo norte-americano impede que Cuba adquira ou atualize produtos como o Windows, que só opera no país em cópias piratas. "É um tema muito importante para que obtenhamos maior controle sobre o processo informático", afirmou Ramiro Valdés, ministro da Informática e presidente de comissão para a migração ao software livre. (O governo brasileiro também optou por adotar o software livre em seus sistemas e estimulou sua adoção em computadores mais baratos, subsidiados. Hoje o Brasil é um dos líderes mundiais no uso do software livre.) Segundo Valdés, o software norte-americano é uma "espada de dois gumes" porque os fabricantes podem abrir seus sistemas de programação às agências de segurança do país inimigo. Ao contrário dos programas comerciais, o código-fonte do sistema Linux é aberto e pode ser modificado por qualquer um de maneira a adequá-lo às suas necessidades. Cuba pode atualizar e ter controle sobre todo o processo de fabricação do software. LINUX E O POVO CUBANO O Nova foi apresentado em Havana durante a conferência internacional Informática 2009, realizada sob o tema "Novas tecnologias, desenvolvimento e soberania". "O movimento do software livre está mais próximo da ideologia do povo cubano, sobretudo pela independência e soberania", enfatizou Hector Rodríguez, diretor da Facultad del Software Libre na Universidad de las Ciencias Informáticas. "O software privativo pode ter códigos maliciosos e problemas ocultos que não temos como conhecer. Isso não ocorre com o software livre", acrescentou. Hoje, de acordo com Rodríguez, cerca de 80% das redes e 20% dos computadores da ilha rodam sistemas baseados em Linux. "Quero crer que, dentro de cinco anos, nosso país possa ter concluído a migração de mais de 50% dos PCs", disse.