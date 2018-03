Há vários voos diários ligando Havana à Cidade do México e ao balneário de Cancún. O anúncio do governo, publicado na imprensa estatal, não esclarece se haverá redução dos voos ou uma simples manutenção do atual nível.

Não houve menção a eventuais casos de gripe suína identificados em Cuba.

O governo também aconselhou a população a lavar as mãos com frequência e a cobrir nariz e boca quando tossir ou espirrar.