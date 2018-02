Cubanos do Mais Médicos vão a Estados onde atuarão

Os médicos ficarão por mais uma semana nas capitais dos Estados, conhecendo os hospitais e clínicas especializadas, antes de ir para os municípios onde atuarão, a partir do dia 9, de acordo com o Ministério da Saúde.

"A chegada dos médicos é muito importante, particularmente para a Seppir (Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial), que tem, como o Ministério da Saúde, um trabalho ligado à população negra. O programa visa à melhoria do atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e 70% dos usuários do SUS são negros. É uma iniciativa extremamente importante, pois significa também levarmos mais qualidade de vida para uma boa parte da nossa população", disse a ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir), Luiza Bairros. Em todo o Brasil, 2.117 médicos aprovados na avaliação do programa começaram a se deslocar para os Estados a partir deste sábado (30). Outros 700 concluem o curso no dia 9.