Cubatão suspende decreto, mas limita congestionamento A prefeitura da Cidade de Cubatão, na baixada santista, suspendeu por mais uma semana o decreto que limita o horário de funcionamento dos pátios de caminhões de carga. O município impôs ainda um limite de 5 km de congestionamento na rodovia Cônego Domenico Rangoni, após uma reunião com representantes da Ecovias (concessionária que administra as estradas do sistema Anchieta-Imigrantes) e autoridades portuárias na tarde dessa terça-feira, 4.