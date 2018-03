Cubatão volta atrás e suspende proibição em pátios

A prefeita de Cubatão Márcia Rosa justificou que a medida, de permitir o estacionamento somente no horário das 8 às 18 horas, foi tomada em razão do congestionamento registrado em Cubatão na sexta-feira, quando o tráfego do município praticamente parou, provocando sérios transtornos para o polo industrial e para boa parte da população.

Com o fechamento do pátio, os caminhões que se dirigiam ao local desde a madrugada tiveram que parar na estrada. Pela manhã e início da tarde, o decreto gerou enorme dificuldade aos motoristas no sistema Anchieta-Imigrantes, ligação da capital ao litoral de São Paulo - as filas chegaram a 50 km e o acesso ao Porto de Santos ficou prejudicado.

Foi um engarrafamento recorde, situação inédita desde o início da safra de grãos, que começou em fevereiro. A viagem da capital à Baixada Santista chegou a demorar cinco horas, enquanto que, com o tráfego normal, leva pouca mais de uma hora. A situação só começou a se normalizar a partir do meio-dia.

No encontro, foi discutida a possibilidade de construir um novo pátio de caminhões no Planalto para desafogar os estacionamentos da cidade. Na terça-feira, uma nova reunião será realizada para apresentar soluções encontradas para resolver o problema.