'Cubu é forte e sustenta’ Dizem que ninguém faz cubu como a Maria do Carmo Santos Costa, a Carmem. Ela sorri de maneira peculiar, com biquinho, e faz um sinal com as mãos negando. Sinceramente não liga para a fama. No último domingo, depois de madrugar na véspera para dar conta de preparar e embalar tanta quitanda, prendeu o lenço branco de crochê no cabelo, cercou-se da família, vendeu suas coisinhas e saiu satisfeita. Quando moça, a moradora do bairro do Alto dos Alecrins, na simpática São Brás do Suaçuí, cidadela entre Congonhas e São João Del Rei, botava um balaio na cabeça e ia vender frutas em Conselheiro Lafaiete. Desde aquela época, saboreava diariamente o cubu, quitanda que é motivo de alvoroço em outras plagas. "Como é forte e sustenta, a gente se cria comendo cubu". Mas ela não faz só o bolo de fubá e erva-doce. Sua rosquinha amanteigada é uma afronta a todas as roscas com complexo de rapadura. Levemente crocante, dissolve na boca e suscita o pensamento: por que mesmo existem recheios? Veja também: Dicionário da quitanda Fornada mineira 'Quitandas' para a prateleira Elas são boas de farinha e fubá: As Tânias de Ouro: Bolos que acabam rapidinho Florips Oliveira Flores Pinto: Minifábrica no sítio Quitutes: Receita de cubu Receita de bolo de mandioca Carmem e parte de sua grande família vivem na mesma rua, cada um na sua casa. E quem cuida do imponente fogão a lenha de onde saem suas quitandas é um louro-de-guarda. "Ele é tão mimado que come angu", conta, acrescentando que seus cachorros são metidos e adoram quitandas. Ela estava exultante porque Rosaly Senra, autora de Quitandas de Minas, escolheu uma foto sua para ilustrar o livro, "entre tanta gente grã-fina...". E de novo sorri com o biquinho. Uma xícara de seu café coado e uma rosquinha de amendoim coberta de açúcar furtada do tabuleiro com outras dezenas de rosquinhas que secavam ao sol. Isso, Carmem, é luxo.