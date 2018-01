Cuidado ao configurar a Bios Para substituir o Windows pelo Ubuntu ou mesmo rodar o sistema operacional a partir do CD, é preciso alterar algumas configurações da Bios, que é um programa básico para que o PC saiba que possui um leitor de CD, um disco rígido, etc. Em ambos os casos, é preciso configurar sua máquina para, ao ser ligada, acessar primeiramente o CD no qual você gravou o programa de instalação do Ubuntu. Isso porque, para iniciar a instalação, o computador precisa primeiro "puxar" os dados do CD. O processo é muito simples, mas é preciso ser cuidadoso. Se alterar algumas configurações erradas, como a de tensão, corre-se o risco de "queimar" o computador. O primeiro passo é ligar o computador. Em inglês, você verá, antes de o Windows ser iniciado, a opção de acessar o "setup menu". Cada placa-mãe, de diferentes fabricantes, possui um comando distinto para dar acesso a esse menu. Em geral, é preciso apertar a tecla F2, Del ou Esc. Mas, quando aparecer a opção, haverá uma indicação de qual tecla apertar. Os menus de configuração da Bios também são diferentes de PC para PC. Ao fazer a configuração, procure a opção que permita determinar a ordem de "boot" (carregamento) para iniciação. O menu é em inglês. Uma vez encontrado, defina que o primeiro "drive" a ser acessado é o leitor de CD-Rom. Pronto. Siga os comandos para salvar as alterações na Bios. Insira o CD do Ubuntu no leitor do PC e faça a instalação conforme indicado ao lado. R.M.