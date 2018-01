Cuidado com a postura é essencial na hora de estudar Estudar em frente ao computador pode ser uma alternativa, mas é bom o vestibulando ficar atento à posição como estuda. Por isso, cuidados com a postura são fundamentais. A fisioterapeuta especializada em ergonomia (conjunto de estudos que busca o bem-estar das pessoas na relação com outros elementos ou sistemas) Lucimara Ballardin explica que "o mau uso do computador pode causar dores, desconforto, e, até, a médio prazo, problemas de postura, como, por exemplo, a cabeça anteriorizada (pouco à frente da linha do corpo)". O monitor, por exemplo, deve ficar a uma distância dos olhos entre 50 e 60 centímetros (veja ao lado mais detalhes sobre a ergonomia na hora de estudar). Lucimara destaca ainda que, "por mais regulada que seja a estação de estudo, é preciso fazer pequenas pausas a cada, no máximo, uma hora, para dar uma relaxada". Além disso, ela recomenda ainda a prática de alguns exercícios de alongamentos para ombros, punhos e pescoço, tudo para que o seu começo na faculdade não acabe em visitas ao médico. B.G.