Cuidado dobrado com a internet no 1º de abril Na internet circulam muitos boatos e mentiras, algumas plantadas propositalmente, outras que não passam de fachada para golpes e ameaças. Você já ouviu falar da foto do novo vídeo iPod que é uma tela inteiriça sensível ao toque? E da foto do carro voador flagrado no Google Earth? Essas e outras histórias acontecem todos os dias, mas ganham corpo entre as peças pregadas no primeiro de abril, o dia da mentira, que é comemorado no Brasil e no mundo com piadas, enganações e notícias deliberadamente falsas, plantadas como verdade para confundir ou apenas tirar sarro da cara dos leitores. Então é normal que neste dia os veículos de imprensa fiquem de olho aberto para evitar cair em uma dessas brincadeiras, muitas das quais se tornaram notórias, pela credulidade de muitos que as tomaram por reais. Mas o primeiro de Abril também consiste em uma ocasião perfeita para que hackers enviem vírus e programas invasores ou até phishing scams (ataques para roubar informações) disfarçados como inocentes piadas. "O primeiro de abril é uma data complicada, em que as pessoas querem pregar uma peça em alguém. Eu mesmo já recebi, pelo MSN Messenger, uma daquelas animações - wink - que simula exatamente um ataque de vírus", explica Marcos Prado, gerente de canais da empresa de segurança Websense. Ele alerta que o dia também é propenso para pessoas que podem mandar vírus disfarçados em temas do momento. "Um e-mail inocente prometendo fotos ´inéditas´ do astronauta brasileiro pode ser um excelente disfarce para um ataque", alerta. "A cautela é a melhor política. Desconfie de ofertas irresistíveis, não acredite de cara em tudo que é publicado ou está disponível. Acima de tudo, tenha critério sobre o que vai passar adiante para seus amigos", diz Marcelo Lau, professor de pós-graduação em Segurança da Informação do Centro Universitário Senac. Segundo ele, é importante manter o computador sempre com um antivírus atualizado e que o sistema operacional sempre conte com todos os patches (atualizações) de segurança do sistema operacional em dia. A recomendação, claro, é que na internet é preciso cuidado todos os dias, e com atenção redobrada em datas como o 1º de abril. "A internet é um capo ideal para disseminar qualquer história. É justamente por isso que é preciso evitar mensagens de desconhecidos que vão parar na sua caixa de entrada ´por engano´. A receita é simples: viu algo suspeito? Na dúvida, apague", diz Marcelo Bezerra, diretor técnico da empresa de segurança ISS na América Latina. Pistas falsas A data, felizmente, não vive só de ameaças. "Em dias como este, é muito comum o internauta topar com um ´hoax´, nome dado a boatos ou alertas falsos e espalhá-los para os amigos", alerta Ana Claudia Alves, gerente de produto de segurança da Microsoft Brasil. Segundo ela, estas mensagens compartilham de uma estrutura básica muito comum: começa com uma mensagem que diz que um novo vírus está se espalhando em um anexo, que a pessoa não deve abrir o arquivo e que a mensagem deve ser encaminhada para todos os seus amigos. "Em geral, estas mensagens usam o nome de grandes empresas de segurança, dizendo que o vírus foi detectado pela Microsoft, pela CNN, pelo FBI. Uma busca pelos sites destas empresas, no entanto, nunca traz nenhuma referência às ameaças, mas mesmo assim a pessoa passa adiante, porque quer alertar amigos e colegas sobre algo que tomam por real", explica Ana Claudia. Tirando as hoaxes, há o lado bem humorado de mentiras plantadas propositalmente com o único intuito de tirar sarro dos internautas. Veja alguns casos famosos do mundo online e offline. Morsas que derretem gelo Em abril de 1995, a revista Discover anunciou que a bióloga Aprile Pazzo havia descoberto uma nova espécie de morsa na Antártida que tinha uma protuberância em suas cabeças tão irrigada por capilares sanguíneos que era capaz de se aquecer a ponto de derreter o gelo rapidamente, permitindo a elas capturar pingüins simplesmente derretendo o gelo embaixo deles. Tomates geneticamente modificados Retratado em abril de 1983 pela revista Veja como "o mais sensacional fato científico" daquele ano, o boimate era uma linha de tomates resultado da fusão de células vegetais e animais e que permitiria colher, no vegetal, algo parecido com um filé ao molho de tomate. Na verdade, a revista reproduziu uma brincadeira da revista inglesa New Science que inventou e fez circular esta matéria. O engano, no Brasil, foi descoberto pelo jornal O Estado de S. Paulo que divulgou a história no dia 26 de junho daquele ano. A Venus inteira Outra brincadeira famosa do 1º de abril é o caso de um lavrador grego que havia descoberto os braços da Vênus de Milo, noticiado pelo jornal inglês The Independent e que o governo francês estaria negociando com a Grécia a sua importação para reconstruir a famosa estátua do Louvre após comprovar a veracidade das peças. Banheiro conectado Um caso interessante de piada de 1º de abril é a história do iLoo, de 2003. Tratava-se de um banheiro digital da MSN no Reino Unido, que contaria com uma tela de plasma, acesso de banda larga e um teclado sem fio. O "banheiro conectado" chegou a ser noticiado pelo site de notícias CNET. Napster compra Microsoft O ano era 2002 e a notícia era que o serviço de troca de arquivos Napster - que nunca havia ganhado um centavo - havia acabado de adquirir a Microsoft, que valia mais de US$ 300 bilhões à época. O bizarro não acabava aí: a empresa também anunciava que iria explorar uma cláusula pouco conhecida da leis norte-americanas, o que permitiria abrir um processo contra ela mesma, e que resultaria no cancelamento das ações antitruste movidas pelo governo dos EUA contra a Microsoft. Google, o campeão nas piadas O Google deve ser a empresa que mais promove piadas de primeiro de abril. Uma das histórias diz que o Google usa a tecnologia PigeonRank, um sistema baseado em grupos de pombos treinados e que computam o valor relativo das páginas Web mais rápido do que editores humanos ou algoritmos de computador. Outro caso conhecido é o Google Gulp, de 2005, de uma bebida energética ligada ao famoso site de buscas e que prometia uma linha de ´bebidas inteligentes´ e que ajudariam o internauta a ser mais eficiente em suas navegações, deixando-o mais esperto e menos sedento. O site de buscas também já colocou um anúncio de emprego procurando engenheiros para uma base lunar que o Google abriria na Lua, em 2007. É claro que existem exceções para toda regra. Em 2004, por exemplo, o Google deu o troco, anunciando o lançamento do serviço de e-mail Gmail, cujo 1 GB era espaço quase ilimitado frente aos 10MB oferecidos por serviços como o Yahoo Mail e Hotmail. Pensaram que era mentira, mas o serviço não só era verdadeiro como hoje as contas de e-mail do Gmail já têm 2 GB de espaço.