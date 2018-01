Cuidado para não cair em furadas na hora de comprar um fone novo Conforto e qualidade são as palavras de ordem na hora de se buscar um fone de ouvido novo. O Link testou 23 aparelhos de seis marcas diferentes para dar uma idéia do que vale a pena considerar na hora de ir às compras. Para jogadores inveterados, uma boa opção é o modelo 5.1 Surround, da marca Trust (R$ 252). O aparelho, leve e confortável apesar de bem grande, desempenha com satisfação a função de propiciar emoção sonora a cenas de ação, repletas de tiros e sons vindos das mais diferentes partes. Já quem prefere o silêncio absoluto, duas opções distintas impressionaram, tanto pela qualidade quanto pelo preço: o modelo SE420 da marca Shure (R$ 1.299) e o Philips SBC HN 100 (R$ 499). O pequenino SE420 pode ser subestimado por quem não o conhece de perto: o intra-auricular tem encaixe confortável e como opção de ponta uma espuma que se modela ao formato do ouvido. O isolamento é impressionante. Já o modelo da Philips utiliza o sistema eletrônico anti-ruído e não frustra quem busca por silêncio. Utilizando uma pilha AAA, é possível ligar e desligar o sistema – uma espécie de botão "mudo" para o dia-a-dia. Mas também não faltam exemplos no mercado que prometem muito quando o assunto é anti-ruído e oferecem muito pouco. Dois modelos com sistema de cancelamento de ruído da marca Coby frustram nesse quesito. Com o CV–E92 (R$ 24), de formato intra-aricular, o som ambiente permanece inalterado – ou seja, ele não cancela nada. O Coby CV-E195 (R$ 79) também decepciona quem busca o silêncio, e a promessa de "eliminar o som ambiente de qualquer lugar" fica só na embalagem. Os fones chamados de abertos, do tipo tiara e, deixam passar mais ruído do ambiente – afinal, é preciso ter noção do que se passa em casa em um ambiente de trabalho ou no trânsito, por exemplo. Um fone em modelo tiara que desempenhou bem essa função por um preço intermediário foi o AKG K417 (R$ 170). Já para quem pretende investir em uma peça para uso no computador, uma boa idéia é buscar um fone headset que vem com microfone integrado. O modelo Premium USB 350, da Logitech (R$ 228), funcionou bem na hora de falar e tem fones e tiara confortáveis. F.P.