Cuidado traz mais qualidade já na fonte Antes de iniciar a digitalização é preciso alguns cuidados com a fita e o videocassete (ou filmadora). Assim, você terá a melhor qualidade possível já na fonte. Primeiro, limpe o cabeçote do videocassete ou filmadora. Use um limpador – parece uma fita VHS, mas tem "feltro" e compartimento para pingar álcool isopropílico. Depois movimente a fita. "Ela pode estar grudada", diz Maurício Manzato, gerente de Mídias da Videolar. "Avance-a até o final e depois rebobine. Evita que ela seja ‘engolida.’" E se estiver mofada? "Se estiver esbranquiçada ou esverdeada é sinal de mofo", explica Manzato. "Mas, se for possível visualizar a imagem, faça a conversão assim mesmo. No processo a imagem pode parar de aparecer algumas vezes. Daí é preciso limpar o cabeçote para continuar." Se a imagem não aparecer é preciso procurar um especialista em limpeza de VHS, "Porém não é garantido que será possível recuperar a fita". R.M.