Cuidado. Você vai ter de dividir a sua

Mexerica, tangerina, poncã, mandarina, bergamota, mimosa, carioca... Não é fácil citar todas as maneiras como a fruta é conhecida nem listar as variedades encontradas de Norte a Sul do País. Integrantes da mesma família, elas se dividem em duas espécies. A Citrus reticulata tem as frutas maiores e a casca enrugada. São as tangerinas, e entre suas variedades mais conhecidas está a poncã. A outra, Citrus deliciosa, tem frutas menores, achatadas e de casca brilhante. São as mexericas. Alguns gomos pela manhã; a fruta inteirinha no fim da refeição; um copo de suco bem docinho; uma caipirinha de tangerina com bastante gelo... Ela vai bem a qualquer hora ou lugar. E, se você não costuma levar a fruta para a cozinha, esta é uma boa época para tentar: a alta temporada vai até o fim de agosto. A mexerica se presta tanto às receitas doces como às salgadas. Embora seja mais aguada, substitui a laranja em molhos de carnes, marinadas de peixes e caldas de sobremesa. "Pela acidez e doçura, ela fica melhor em carnes mais gordurosas ou peixes de sabor rico", ensina o chef português Vitor Sobral, do restaurante Terreiro do Paço, em Lisboa, que tem em seu cardápio dois pratos com a fruta,o fricassé de tangerina e salada de tangerina com hortelã, servida com sopa de cenoura. Alice Waters, do californiano Chez Panisse, ensina a fazer aperitivos com a casca da tangerina no livro The Art of Simple Food. Quem também não perde a chance de usar a fruta é a paulistana Tatiana Szeles. Em seu Boa Bistrô, a mexerica sempre dá o ar da graça, nem que seja timidamente, num prato de salada. Confira algumas receitas da chef e também a do cheesecake de tangerina que faz sucesso no Caffé Latte. Suco farto, acidez e doçura equilibradas, quando o assunto é mexerica, a única dificuldade é comer a fruta sozinho: ela é tão cheirosa que ninguém consegue comer escondido. Quem abre uma mexerica já sabe, vai ser obrigado a dividir com quem está por perto. Boa Bistrô – Rua Padre João Manuel, 950, 3082-5709 Caffé Latte – Rua do Comércio, 58, 3242-1700