Culto às grifes é fenômeno psicológico A raiz da devoção exacerbada que algumas pessoas têm por um game, time de futebol ou filme está, em geral, relacionada ao processo de amadurecimento. Segundo Miguel Perosa, psicólogo e professor da PUC-SP, as motivações variam muito de pessoa para pessoa, mas os desafios que os jogos propõem, juntamente com o estímulo à habilidade e à atenção, acabam amplificando uma característica comum a todos. "Para um jovem que deseja conhecer seus limites, é extremamente atrativa a experiência interativa dos jogos." De acordo com ele, o jovem gosta de desafios, precisa deles para explorar seus limites e entender como sua personalidade, sua individualidade se apresenta perante o mundo. "A grande motivação são os desafios que os jogos propõem. Uma criança, quando se torna adolescente, começa a entender a existência da própria individualidade." Esse processo de descoberta é é acompanhado de muita solidão. É aí que bandas, times de futebol, filmes e games ganham o papel de grupo, de uma célula social relativamente organizada que dá alguma referência à pessoa. "O game se torna parte do cotidiano, até pela quantidade de tempo que se investe nele. É um terreno seguro para o jovem mostrar que pode realizar, que consegue se superar", conclui o psicólogo. E quanto às pessoas que, levadas pelo game, são capazes de realizar atos violentos? No lançamento de GTA IV, um jovem foi esfaqueado na fila por um garoto de capuz, parecido com os personagens do jogo. Perosa afirma que esse tipo de conduta é típica de quem tem dificuldade de entrar em contato com a própria individualidade e precisa assumir a forma do outro. O perigo real alivia o contato com a própria individualidade. É como se a fantasia, concretizada, isolasse a pessoa da realidade. Nessa questão, o escritor e jogador Daniel Galera é taxativo: "GTA tem uma estética própria e até um tom de certa ironia. É uma sublimação de questões sérias,de atos violentos. É uma alegoria, fantasia pura com um verniz de realidade. Passar isso para o mundo real não tem nada a ver."