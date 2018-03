Cumbica fecha para pousos; Congonhas está normal O Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro, em Cumbica, Guarulhos, na Grande São Paulo, está fechado para pousos desde as 6h11 desta manhã de terça-feira em razão da forte neblina que atinge a região. Segundo a Infraero, até as 6h20, nenhum vôo havia sido alternado, mas a tendência é de que isso aconteça no decorrer da manhã, a exemplo de ontem, quando, às 7h, 18 vôos já haviam sido desviados para Campinas e Rio de Janeiro. Durante toda a madrugada, o aeroporto operou por instrumentos. As operações de decolagens não foram suspensas, mas seguem operando também por instrumentos. Congonhas, na zona sul de São Paulo, opera normalmente.