Cumbica fecha por meia hora por problema com avião A aparente calmaria nos aeroportos foi quebrada esta noite quando o Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro, em Cumbica, Guarulhos, ficou fechado por 31 minutos. De acordo com a assessoria de imprensa da Infraero, o aeroporto ficou sem funcionar das 19h25 às 19h56 devido a um "problema operacional" de um avião da empresa Lan Chile. Os vôos foram desviados para outros aeroportos. Estranhamente, no entanto, a assessoria não soube explicar o que teria sido esse "problema operacional" e falou que só a companhia aérea poderia comentar o caso. Na Lan Chile, porém, ninguém foi encontrado para dar uma satisfação sobre o que teria ocorrido. Apesar do incidente, o movimento não teria sido seriamente prejudicado, segundo a assessoria de imprensa da Infraero em Cumbica. Da zero hora até 20 horas, dos 190 vôos programados, 16 tiveram atrasos superiores a uma hora e outros três foram cancelados. Já o Aeroporto de Congonhas, na zona Sul de São Paulo, passou a operar nesta noite para pousos e decolagens com o auxílio de instrumentos, em razão do mau tempo. Entre 6 horas, na abertura do aeroporto, até 20 horas, dos 193 vôos previstos, quatro sofreram atrasos maiores que uma hora. Quarenta e um foram cancelados, mas a assessoria de imprensa da Infraero também não soube informar o motivo.