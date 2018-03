Cumbica reabre para pousos após quase 5 horas O Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, reabriu para pousos após quase cinco horas fechado, às 8h11 de hoje, operando com o auxílio de instrumentos. As aterrissagens haviam sido suspensas às 3h33, em razão da forte neblina na região. Segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), as decolagens não chegaram a ser afetadas. Com o fechamento, foram alternados 14 vôos para o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, 11 para Viracopos, em Campinas, no interior paulista, e 2 para Confins, em Minas Gerais. Desses, 20 vôos eram internacionais e o restante, nacionais. Até as 9 horas, dos 51 vôos programados, 7 atrasaram mais de 30 minutos, o equivalente a 13,7% do total, e 8 foram cancelados (15,7%). O Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, funcionava sem restrições desde sua abertura, às 6 horas. Dos 52 vôos programados, apenas 1 atrasou e 1 foi cancelado.