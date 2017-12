Cumbica tem baixo índice de atrasos Como na maioria dos aeroportos do País, a situação dos voos é tranquila no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP), no fim desta manhã. Conforme o boletim mais recente distribuído pela GRU Airport, da zero hora às 11 horas de hoje, das 119 decolagens, dez saíram com atrasos superiores a 30 minutos.