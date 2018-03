Cunhado de ministro morto em assalto é enterrado Foi sepultado na tarde desta quinta-feira, 22, no Cemitério Bom Pastor, em Ribeirão Preto (SP), o corpo do empresário e ex-jogador do Botafogo-SP, José Pedro Rotiroti, mais conhecido como Pedrinho, que morreu baleado durante um assalto na tarde de quarta, 21. Ele era cunhado do ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, que passou pelo velório, mas não ficou para o enterro.