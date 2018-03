Cunhado do ministro Paulo Bernardo é assassinado O empresário e ex-jogador de futebol José Pedro Rotiroti, de 56 anos, cunhado do ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, foi assassinado na tarde desta quarta-feira, 21, por dois adolescentes, um de 14 anos e outro de 17, ao reagir a um assalto em Ribeirão Preto (SP). Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, Pedrinho, como era conhecido, estava em veículo Saveiro e foi abordado na alça de acesso do Anel Viário Sul à avenida Caramuru. Ele foi baleado na cabeça e ainda teve o corpo jogado às margens da rodovia.