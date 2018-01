Cupim em baixa temperatura com purê e pequi (D.O.M.)

Anna Angotti e Demian Takahashi (jornalistas) - Estávamos receosos. Seria a terceira vez que comeríamos aquele cupim que já é um clássico do Alex. Temíamos a mesmice, o paladar acostumado, difícil de ser surpreendido. Afinal, éramos veteranos, conhecíamos todos os detalhes e artimanhas do prato. Primeiro viria o perfume de pequi, invadindo o olfato sem pedir licença. Só depois sendo domado pelo caldinho do cupim, despejado no instante seguinte no prato. Saberíamos até mesmo recitar, junto com o maître, o motivo da ausência da faca (a carne é macia o suficiente para ser comida com colher). Já esperávamos o instigante contraste entre o fresco, azedinho purê e o untuoso, intenso cupim. O molho claro e leve. Sabíamos de tudo isso. Só não sabíamos que acabaríamos arrebatados de novo, como da primeira vez. Veja todos os vencedores do Prêmio Paladar Braulio Pasmanik (Empresário e gourmet) - Odeio pequi! Coloquei esta frase no "google" e junto comigo 3200 pessoas partilham da mesma opinião. Levando em consideração que o assunto não é fundamental para a gastronomia, até que o número é expressivo! O gosto mais próximo a que me remete esta fruta intrusa em alguns bons restaurantes de São Paulo, é o de chiclete tutti-frutti. E se cupim já é uma carne gordurosa e sem gosto, imaginem com gosto de chiclete. Jacques Trefois (Consultor de vinhos e gourmet) - O hábil chef Alex Atala tem os méritos de procurar produtos tipicamente nossos. Nesse prato de cupim, bem brasileiro, que era bom, ele combina com o goiano pequi. O pequi é um ingrediente traiçoeiro. Em minha opinião, o pequi deveria ter sabor mais suave, e devia ser utilizado em dose bem mais diluída. Tenho certeza que o conjunto combinaria melhor. Do jeito que está sendo servido fica muito agressivo. Apesar da minha observação, apreciei a combinação do prato. Luiz Horta (Editor-assistente do Paladar) - Um clássico contemporâneo. A invenção do foie gras sem foie. Magnífica textura, delicada intervenção do pequi (sabor perigosíssimo, que normalmente detesto). Obter equilíbrio nisso tudo é complicado. Conseguir e - ainda por cima- encantar é uma coisa notável. Miguel Fazanella (Médico-empresário) - Tive a idéia de levar meu filho de dois anos e meio para almoçar comigo, achando que ele poderia experimentar um pouco de feijão, arroz e eu comeria o cupim. Conta outra! Porque o cupim, a carninha com purê e molhinho quem devorou foi ele. Na primeira vez, achei legal. Na segunda, não houve negociação: "Papai, o cupim é meu." Não pude nem tocar. Na terceira tentativa consegui provar os dois cubos de puro sabor desfazendo-se na boca. Detalhe,o caldinho ralo, quase um consomê em que sobressai o pequi, é fundamental. Meu filho tinha razão. Neide Rigo (Nutricionista e autora do blog Come-se) - O cupim cozido em baixa temperatura, do Dom, resultou numa textura incrível para uma carne fibrosa como esta. As fibras eram macias a ponto de serem cortadas com colher. A redução que carameliza a superfície dos cubos tem sabor cárneo muito marcante, tostado demais, que briga com o purê de pequi, também muito potente. Adoro pequi, mas tanto ele quanto o cupim têm muita gordura e gênio forte. Brigaram feio e não foi culpa minha. Patrícia Ferraz (Editora do Paladar) - Surpreendente este cupim de Alex Atala, transformado em cubinhos de carne macia, temperado com equilíbrio e servido com molho espesso. A combinação com o pequi tinha soado forçada, mas no prato deu muito certo. Roberto Smeraldi (Diretor da ONG Amigos da Terra) - Boa idéia, excelente execução. Os cubos de cupim que desmancham mostram como a nobre peça mereça não ser apenas usada em churrascarias. Sabor e leveza, ambos valorizados pelo irresistível perfume do pequi, alma do nosso cerrado. Rosa Moraes (Diretora do centro de gastronomia da Anhembi-Morumbi) - Só o Alex Atala sabe fazer um cupim tão bem cortado, assado e gostoso. Silvio Giannini (Editor do guia Time Out Brasil) - Cupim é mesmo uma carne tinhosa. Alex soube transferir sua calma à panela de pressão sob fogo bem baixo, deixando amaciá-la por horas. O molho reduzido, livre do excesso de gordura que a carne desprende, além de outros segredos, estava impecável. Difícil conceber uma escolta tão perfeita. A presença do óleo de pequi (suponho) fundindo-se com o cremoso purê de batata revelou controle absoluto sobre a acidez. Química perfeita. Sem meias palavras, divino. Luiz Américo Camargo (Editor de suplementos de O Estado de S. Paulo) - O cupim, para mim, é o Kobe beef brasileiro, a melhor parte do gado de origem zebuína, ainda que médicos e nutrólogos o demonizem. Este aqui tem apresentação moderna, corta-se de colher e tem um caldo excepcional - potente sem ser indelicado. A guarnição não foi tão perfeita. O pequi estava se sobrepondo de tal maneira que o equilíbrio do purê se perdeu. Será que era porque o chef o não estava?