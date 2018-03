Curitiba retira 13 ônibus de circulação por vandalismo A Prefeitura de Curitiba precisou retirar de circulação 13 ônibus do transporte coletivo de um total de 21 ônibus atingidos por pedras ou outros atos de vandalismo na noite de terça-feira, 8, após a eliminação da seleção brasileira para a Alemanha pela Copa do Mundo. Os casos mais graves ocorreram com três ônibus que sofreram tentativas de incêndios. Alguns suspeitos foram detidos e outro precisou ser hospitalizado, com 45% do corpo queimado. Tão logo receba alta ele será detido.