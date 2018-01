Curitiba termina a semana com transporte coletivo parado Um dia após o inédito movimento de catraca livre, provocado pela greve de cobradores do transporte coletivo de Curitiba e Região Metropolitana e que gerou prejuízo de R$ 2,5 milhões, a população de Curitiba amanheceu nesta sexta-feira (27) com 100% do transporte paralisado. A justificativa do sindicato que representa as empresas é a de que os ônibus devem transitar com motoristas e cobradores - com exceção dos motoristas que têm função dupla - para ficar dentro dos critérios da lei.