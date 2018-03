Curitiba teve recorde de frio nesta madrugada

Na cidade de São Paulo, o recorde esperado não aconteceu, segundo informa a meteorologista Josélia Pegorim, da Climatempo. A temperatura mínima no Mirante de Santana, na zona norte da capital, foi de 16,3ºC, sendo que o recorde de frio de 2009 ainda é o de 15,3ºC, do dia 5 de janeiro, em pleno verão.

Nas cidades serranas do Sul do Brasil, o frio foi intenso nesta madrugada. Em General Carneiro, no sul do Paraná, a temperatura chegou a 2,3ºC, valor que propicia a ocorrência de geada. A cidade de São Joaquim, no alto da serra catarinense marcou 5,1ºC. Em Lages, no Planalto de Santa Catarina, a temperatura mínima foi de 4,5ºC. Vacaria, na serra gaúcha registrou 4,8ºC.

Além do frio, a massa polar provocou uma acentuada queda dos níveis de umidade do ar, o que reduziu muito a formação de nebulosidade. O resultado desta mudança das condições atmosféricas deixou o céu azul, praticamente sem nuvens nos Estados do Sul, em São Paulo, no Sul de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro e no Estado do Rio de Janeiro.

No domingo de Páscoa, o tempo continua firme, com muito sol em todas essas áreas. As temperaturas terão ligeira elevação, mas a sensação ainda será de frio na madrugada. O tempo seco, sem ocorrência de chuva, vai colaborar com a volta para casa de quem foi viajar no feriadão.