Curso de barista no Santo Grão A história do café, da colheita do grão à bebida na xícara, os métodos de preparo do café, como usar a máquina de expresso e um menu de drinques são alguns dos temas do curso básico de barista, que ocorrerá nos próximos dias 9, 10 e 11, das 9 às 12 horas, no Santo Grão (R. Oscar Freire, 413, Jd. Paulista, 3082-9969). O curso custa R$ 460, inclui apostila e certificado. Informações no site: www.santograo.com.br.