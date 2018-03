Curso Estado de Jornalismo abre inscrições na segunda

O Curso Estado de Jornalismo, que completa 25 anos em 2014 e é um dos mais tradicionais programas de treinamento para jovens profissionais do País, abrirá inscrições no próximo dia 7 de julho.

Único programa do gênero válido como extensão pela Universidade de Navarra, na Espanha, o Curso Estado de Jornalismo chega à 25ª edição com mais de 700 jovens formados desde 1990. Parte desses profissionais trabalha hoje nas grandes redações do País.

"Estamos completando 25 anos de dedicação do Grupo Estado ao aprimoramento das novas gerações de jornalistas, convictos de que estamos contribuindo para fortalecer as boas práticas jornalísticas no País", afirma o Diretor de Conteúdo do Grupo Estado, Ricardo Gandour.

Podem se inscrever estudantes de último ano de todas as faculdades de jornalismo do Brasil e formados em 2012 e 2013. Os 30 selecionados realizarão atividades em período integral de 15 de setembro a 12 de dezembro, com aulas que complementam sua formação acadêmica, e terão a oportunidade de aprender na prática, nas redações do Grupo Estado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O programa gratuito inclui disciplinas teóricas de política, economia, filosofia, ética e português, além de módulos práticos. Estão previstos, ainda, treinamentos sobre Reportagem com Auxílio do Computador, com José Roberto de Toledo, e acompanhamento de gastos públicos, com Gil Castello Branco, da ONG Contas Abertas. “Desenvolvemos um programa que combina a formação teórica, a prática da reportagem e o exercício do texto jornalístico com o padrão de excelência do Grupo Estado. É um modelo de sucesso, que chega agora à 25ª turma”, afirma o Diretor de Desenvolvimento Editorial do Grupo Estado, Roberto Gazzi.

A parte prática do programa inclui entrevistas com convidados e atividades na redação, sempre monitoradas por jornalistas do Grupo Estado. Os alunos ainda produzem um suplemento especial publicado ao fim do curso no jornal O Estado de S.Paulo e em versão multimídia no Portal Estadão.

Seleção. A primeira fase do processo seletivo é online e realizada no momento da inscrição, pelowww.estadao.com.br/focas. Os candidatos devem incluir currículo e justificativa de interesse e passar por provas de conhecimentos gerais, inglês e português.

Até 90 candidatos serão chamados para a segunda fase, com duração de um dia, na sede do Grupo Estado, em São Paulo. A turma com os 30 selecionados será conhecida em 29 de agosto.

As inscrições seguem até 10 de agosto. Acompanhe novidades também no facebook.com/CursosEstadoDeJornalismo.