Cursor do mouse distribui vírus mais perigoso de setembro

Com mais de 194 mil registros, o vírus Expl_anicmoo.gen foi o campeão na lista das dez pragas que mais infectaram computadores em todo o mundo no mês de setembro, segundo relatório da Trend Micro. Veja também: Coréia do Sul emite os vírus mais perigosos de agosto O Expl_anicmoo.gen é uma ameaça pela web que atua por meio de um cursor especialmente habilitado e animado (.ani), em formato de ícones, e que se aproveita da vulnerabilidade na forma como o Windows utiliza seus arquivos. Essa vulnerabilidade é explorada pelo vírus Troj_anicmoo.axa. Com ele, o hacker pode criar um arquivo para execução de um código malicioso quando o internauta acessar determinados sites e, conseqüentemente, poderá assumir totalmente o controle do sistema infectado. Na América do Sul, o vírus mais ativo de setembro foi o Spyware_keyl_perfec e o Brasil foi o único país atacado, totalizando 384 infecções. Esse spyware entra na máquina do usuário sem criar atalhos na área de trabalho e sem um arquivo para desinstalá-lo. Ele realiza várias ações, como instalar ou desinstalar programas e fazer updates sem o consentimento do usuário. "Top 5" - Vírus mais ativos em setembro 1 - EXPL_ANICMOO.GEN 2 - POSSIBLE_INFOSTIL 3 - WORM_NUWAR.GEN 4 - WORM_IMAUTE.E 5 - WORM_INFRAME.CA