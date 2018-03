CURTAS-No Maracanã, lata de cerveja vai custar ao menos R$10 na Copa Comer e beber dentro do Maracanã na Copa do Mundo vai pesar no bolso. Um cachorro-quente vai custar 10 reais, um espetinho de carne vai sair a 15 reais e uma lata de cerveja terá preço de 10 e de 13 reais, dependendo da marca.